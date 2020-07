[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 코로나19 지역 감염 확산을 예방하기 위해 시내버스와 택시 운수종사자들이 마스크를 상시 착용하고 운행할 수 있도록 운수종사자 1590여명에게 마스크를 배부했다고 밝혔다.

매일 마스크를 착용해야 하는 운수종사자는 운수회사에서 지급 받거나 본인이 직접 구입해야 하는데, 그 부담을 조금이나마 덜어주고자 배부하게 된 것이다.

또 순천시는 마스크 착용 안내 스티커를 제작해 시내버스와 택시 모든 차량과 승강장에 부착해, 대중교통 내 마스크 의무착용 정착과 코로나19 확산 예방에 최선을 다한다는 계획이다.

순천시 관계자는 "마스크 착용이 다소 불편할 수 있지만, 나와 내 가족, 이웃의 건강과 안전을 위해 대중교통 종사자와 이용객들은 차량 내에서는 반드시 마스크를 착용해주길 바란다.”고 당부했다.

