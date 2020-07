일본, 탈중국 기업 지원…"수십곳 6400억원 지원받아"

탈중국 후 일본 또는 동남아 지역 생산 지원

중국 의존도 낮추기 전략

[아시아경제 박선미 기자]일본 정부가 중국에서 벗어나 일본 또는 동남아 지역으로 생산공장을 옮기는 기업들에 자금을 지원한다.

20일 블룸버그통신은 일본 경제산업성 발표를 인용해 정부가 기업의 중국 의존도를 낮추기 위해 중국을 벗어나 일본 또는 동남아 지역으로 생산공장을 옮기는 기업들에 보조금을 지급할 예정이라고 보도했다.

샤프 등 57개 기업이 일본 내 생산을 위한 투자 명목으로 일본 정부로부터 574억엔(약 6435억원) 자금을 지원받을 수 있게 된다. 또 30개 기업은 베트남, 미얀마, 태국을 비롯한 동남아 국가에 투자할 수 있도록 별도의 지원금을 받을 수 있게 됐다고 전했다. 다만 일본 정부가 30개 기업에 대해 얼마나 자금을 지원할지에 대해서는 공개되지 않았다.

일본경제산업성은 성명에서 구체적으로 중국을 빠져 나온 기업들에 한해서만 자금을 지원한다고 못 박지는 않았다. 하지만 아베 신조 일본 총리가 지난 3월 중국 등 어느 한나라에 대한 의존도를 낮추기 위해 생산을 일본 현지에서 하거나 아시아 다른 국가들로 돌려야 한다고 말한 바 있어 사실상 탈중국 기업들에 대한 지원이라는 인식이 지배적이다.

통신은 이번 계획이 지난 4월 일본 정부가 중국 의존도를 낮추기 위해 편성한 예산 2435억엔 중 일부를 사용해 단행되는 것이라고 전했다. 아울러 일본의 이번 계획이 2019년 탈중국 기업을 지원하기로 한 대만 정책과 상당히 유사하다고 설명했다. 일본 정부가 기업의 탈중국을 적극적으로 지원하는 배경에는 일본에게 중국은 가장 큰 무역 상대국이지만 코로나19 이후 일본 내 반중국 정서가 커졌고 양국 간 경제적 유대관계가 나빠진 점도 한 몫 한 것으로 풀이된다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr