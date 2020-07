[끝나지 않은 전쟁, 코로나 6개월] 국산 치료제 올해, 백신은 내년 목표

셀트리온, 연내 대량생산 계획

백신은 美·유럽보다 다소 늦어

[아시아경제 조현의 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 백신과 치료제에 대한 관심이 더욱 높아진다. 종식 시점도 가늠할 수 없는 상황에서 백신과 치료제 개발만이 일상으로 복귀할 수 있는 유일한 방법으로 여겨지고 있다. 정부는 치료제는 연내, 백신은 내년 개발을 목표로 하고 있다.

20일 국가임상시험지원재단에 따르면 지난 10일 기준 전 세계 코로나19 치료제ㆍ백신 임상시험은 모두 1060건(치료제 1013건ㆍ백신 47건)이다. 국내에서 코로나19 치료제ㆍ백신 개발을 위해 승인된 임상시험 총 17건 중 13건이 진행 중이며 이 중 치료제가 11건, 백신이 2건이다.

국내에선 셀트리온의 항체치료제와 GC 녹십자의 혈장치료제가 개발에 속도를 내고 있다. 서정진 셀트리온 회장은 이날 열린 기자간담회에서 "코로나19 치료제의 관건은 가격과 생산능력"이라며 "항체치료제는 부작용이 낮지만 가격이 비싼 게 문제이므로 보급형으로 만드려면 가격을 낮추는 게 관건"이라고 밝혔다. 셀트리온은 지난 17일 항체치료제 'CT-P59'에 대한 임상 1상을 승인받았다. 셀트리온은 연내 임상시험을 마치고 코로나19 항체 치료제 대량 생산에 나설 계획이다. 내년 상반기 500만명 분량의 코로나19 항체 치료제를 생산해 이 중 국내에 100만명 분량을, 나머지 400만명 분량은 해외에 공급할 예정이다.

GC 녹십자도 이달 말 혈장치료제 'GC5131A'의 임상시험계획(IND) 승인을 신청할 예정이다. GC 녹십자는 지난 18일부터 GC5131A의 임상시험용 제품 생산을 시작했다. 일반 혈장을 활용해 상용화된 동일제제 제품들과 작용 기전과 생산 방법이 같아 코로나19 치료제 파이프라인 중 상용화가 가장 빠른 치료제로 평가받는다. 안전성 검증을 통해 임상 1상을 건너뛸 예정이기 때문이다. GC 녹십자 관계자는 "이 치료제는 약물 재창출 제품을 제외하면 가장 빠르게 임상 2상 단계부터 진행될 계획"이라고 설명했다.

백신의 경우 한국의 개발 속도가 한발 뒤처진 상태다. 전 세계에선 모더나를 포함해 화이자, 아스트라제네카, 시노팜 등이 임상 3상을 앞두고 있고 미국과 유럽에선 본격적인 백신 생산을 앞두고 있다. 국내 기업 중 유일하게 임상시험에 진입한 제넥신은 현재 임상 1상을 진행 중이다. 오는 9월 중 임상 1상을 마치고 임상 2a상 진입을 목표로 한다.

방역당국은 국내 코로나19 백신의 대량생산 목표 시점을 내년 연말로 제시했다. 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 "내년이 가기 전에 국내에서도 백신의 안전성과 효과성을 입증하고 대량생산이 시작되는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔다. 그는 "백신은 건강한 사람들에게 놓는 것이기 때문에 효과 이상으로 안전 문제가 매우 중요하고 전략, 수급, 운송체계, 접종 우선순위, 안전성 모니터링, 접종에 따르는 시간 소요 등 부가적인 과제가 너무 많다"고 설명했다.

