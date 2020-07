홍남기 부총리, 국토부 장관 등과 부동산 대책 논의…"공급대책 조속히 마련"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 김현미 국토교통부 장관 등 관계자들과 부동산 안정화 대책에 대해 논의하고, 조속한 시일 내에 공급대책 방안을 마련키로 했다.

홍 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 '관계장관회의(녹실회의)'를 주재하고 국토부 장관, 구윤철 국무조정실장, 이호승 청와대 경제수석 등과 함께 수도권 주택 공급 대책 추진방향에 대해 논의했다.

기재부는 "참석자들은 수도권 주택공급 확대를 위한 다양한 방안에 대해 논의했고, 관계부처·유관기관 등과의 협의도 지속해 나가기로했다"면서 "최대한 조속한 시일 내에 공급대책 방안을 마련하기로 했다"고 전했다.

앞서 정부와 여당 및 청와대 등에서는 공급 대책의 일환으로 그린벨트 해제 여부에 대해 일관되지 않은 의견이 잇달아 제기돼 혼선을 빚었다. 지난 14일 홍 부총리가 그린벨트 해제 검토의 가능성이 열려있다고 언급한 데 이어 이튿날인 15일 박선호 국토부 제1차관은 "검토 안한다"고 잘라 말했고, 같은날 조응천 더불어민주당 국토위 간사는 범 정부가 그린벨트 해제를 포함해 논의를 거치고 있다고 언급했다. 이날 황인식 서울시 대변인은 "해제 없다"는 말을, 17일 김상조 청와대 정책실장은 "그린벨트와 관련해 이미 당정 간 의견을 정리했다"는 취지의 발언을 했다.

이에 더해 그린벨트를 둘러싸고 추미애 법무부 장관(18일, "풀면 안 된다"), 정세균 국무총리(19일, "한 번 훼손하면 복원이 안 된다"), 이재명 경기지사(19일, "재고할 필요가 있다") 등이 다양한 입장을 앞다퉈 내놨다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr