안철수 “文대통령, 그린벨트 해제 검토하고 있는지 밝혀달라”

“그린벨트 해제, 정부 독단으로 결정할 일 아냐”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 20일 문재인 대통령을 향해 “주택공급 확대방안으로 군 소유부지 활용과 그린벨트 해제를 검토하고 있는지 밝혀주시기 바란다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “그린벨트 해제는 중대한 문제”라며 “정부 독단으로 결정할 일이 아니다”라며 이같이 말했다.

그는 “야당의 의견을 들어야 하고 국민적 공감대와 합의가 필요하다”며 “한정된 국토의 이용은 정권 차원이 아니라 국가의 국토전략과 미래의 지속가능성 속에서 검토되고 판단돼야 한다. 단순히 부동산 정책실패를 감추고 보완하는 차원에서 검토할 영역이 아니다”라고 지적했따.

이어 “모든 것을 청와대에서 결정하는 상황에서 더 이상 허수아비 총리와 장관 뒤에 숨지 말라”며 “저는 왜 부동산 정책 같은 핵심정책의 실패에 대해, 그리고 개선책에 대해, 행정부 수반인 대통령이 침묵하고 있는지 이해하기 어렵다”고 덧붙였다.

안 대표는 추미애 법무부 장관을 겨냥해 “혼란을 부추기는 정부 여당 인사들도 정리해달라”며 “자기 의견이 있으면 국무회의에서 치열하게 개진하면 되는 것인데, SNS로 소관 영역도 아닌 부분에 대해 자기 주장을 해대면 장관직을 그만두게 해야 한다”고 밝혔다.

안 대표는 “정치인과 국무위원은 그 책임과 영역이 달라야 하고 처신도 달라야 한다”며 “정치와 정부 그리고 개인의 영역을 공사 구분 없이 마음대로 드나들며 국민에게 혼선을 준다면 마땅히 책임을 물어야 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr