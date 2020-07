[클릭 e종목]"에스원, 코로나19에도 꺾이지 않는 성장세"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 20일 에스원 에스원 012750 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 32,524 전일가 87,500 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close 에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 꺾이지 않을 성장세를 보이고 있다고 평가했다. 하나금투는 별도의 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

김두현 하나금융투자 연구원은 "에스원에 대해 비대면(언택트) 사업 확장을 통한 중장기적 성장 동력을 확보했다"며 "물리 보안 및 건물관리 서비스 사업을 영위하고 있으며 물리보안 시장 내 점유율은 약 55%로 확고한 시장 지위를 바탕으로 한 안정적인 실적 성장세를 보여주고 있다"고 평가했다.

에스원의 올해 2분기 실적은 매출액 5546억원과 영업이익 601억원으로 각각 1.7%, 1.6% 증가할 것으로 예상됐다.

하나금투에 따르면 에스원의 시스템보안 부문에서는 가입자 수 증가를 견인했던 일반 상업용 고객이 코로나19로 인해 타격을 받으며 1분기 순증 가입자 수가 감소했지만 2분기부터 전분기 대비 가입자 수가 증가하며 회복세에 들어갔다.

또 상품판매 부문의 수주 잔고는 1분기 기준 1930억을 기록해 코로나19로 인해 고객사들의 공사가 지연되며 매출 반영이 이여됐다. 다만 2분기부터 점진적으로 공사가 재개됨에 따라 지속적인 분기별 성장을 보여줄 것으로 기대된다는 평가다.

김두현 하나금투 연구원은 "통합보안 부문 내 주요 고객사와의 재계약이 집행되며 매출액이 크게 성장할 전망"으로 "주요 고객사와의 계약기간은 2년으로 이번 재계약에는 2019년과 2020년의 최저임금 인상분이 반영되며 계약금이 상향 조정됐다"고 설명했다.

