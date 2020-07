"문재인 변호사 호칭 함께 사용해야…" 지상욱, 보훈처 '이승만 박사' 표현 비판

"자유민주주 대한민국 역사 무너뜨리기의 일환인가"

[아시아경제 한승곤 기자] 이승만 전 대통령 서거 55주기 행사에서 박삼득 국가보훈처장이 이 전 대통령을 대통령이 아닌 '박사'로 지칭해 논란을 빚은 가운데 지상욱 미래통합당 여의도연구원장이 "앞으로 보훈처는 문재인 대통령과 문재인 변호사란 호칭을 함께 사용해야겠다"고 지적했다.

지 원장은 19일 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "보훈처장은 추모사 중 '대통령'이라는 단어를 약력 설명할 때를 제외하고는 전부 '박사'라는 호칭을 사용했다"며 이같이 말했다.

그러면서 "보훈처 공식 페이스북에도 '오늘은 이승만 박사 서거 55주기', '정부는 1949년 이승만 박사에게 건국훈장 대한민국장을 수여했다'고 했다"고 거듭 지적했다.

지 원장은 "'통상적으로 박사와 대통령 모두 이 전 대통령을 칭하는 맞는 표현이기 때문에 박사·대통령 호칭을 함께 사용했다'고 강변했다"면서 이에 대해 "참으로 치졸하기 그지없다"고 보훈처 해명을 지적했다.

이어 "이 전 대통령이 박사학위 소지자가 아니었다면 '이승만 씨'라고 호칭했을 것인가"라며 "약산 김원봉 선생의 건국훈장 수여 시도, 백선엽 장군의 동작동 국립현충뭔 안장 논란에 이어 이 또한 자랑스러운 자유민주주의 대한민국 역사 무너뜨리기의 일환인가"라고 반문했다.

앞서 이날 오전 서울 종로구 이화장에서 열린 추모식 추모사에서 박 처장은 이 전 대통령 직책을 언급하며 모두 '박사님’으로 표현했다. 그러자 일부 참석자들은 "박사가 뭐냐"라며 항의하기도 했다.

추모식엔 이 전 대통령의 양아들인 이인수 박사 부부 등 유족을 비롯해 독립운동 관련 단체장 등 70여명이 참석했다. 미래통합당에서는 주호영 원내대표를 비롯해 김기현·박진·배준영·배현진·신원식·윤창현 등 의원들이 참석했다.

