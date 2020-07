[아시아경제 장효원 기자] 미국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 남부 지역을 중심으로 지속되고 있다.

18일(현지시간) 외신에 따르면 이날 텍사스주는 1만158명의 신규 감염자가 나왔다고 밝혀 5일 연속 1만명대의 확진자를 기록했다. 이날 신규 사망자는 130명으로, 하루 최다 기록이었던 전날 174명보다 소폭 줄었다.

텍사스 등과 함께 미국 내 코로나19의 집중발병지역으로 꼽히는 플로리다주도 이날 1만명 이상의 신규 환자가 발생했다. 플로리다에서는 지난 10일 7000명 수준이었던 코로나19 입원자 수가 이날 9100명으로 증가했다.

또 애리조나주는 하루 최다인 147명의 신규 사망자가 나왔고, 노스캐롤라이나주도 일일 최다에 해당하는 2386명의 신규 확진자가 나왔다.

한편 월드오미터에 따르면 미국 전체 하루 신규 감염자 수는 5만4917명이다.

