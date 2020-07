여름방학 해운대… ‘도서관’은 어때요?

부산해운대도서관, 유아 초등생 ‘2020년 여름방학 특강’

8월4일~28일 클레이·북아트 등 5개 프로그램 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 그림책 읽은 내용을 찰흙으로 빚기, 예술 책 만들어보기 등 유아와 초등학생을 흥미로 이끌 프로그램들이 부산해운대도서관에서 손짓하고 있다. 신나는 여름 방학, 해운대해수욕장도 좋지만 해운대도서관에서 보내는 건 어떨까?

해운대도서관은 오는 8월 4일부터 28일까지 6~7세 유아와 초등학생을 대상으로 ‘2020년 여름방학 특강’을 한다.

‘오감만족 클레이’, ‘뚜벅뚜벅 한국지리’, ‘나의 미술관-인상파 화가전’, ‘역사 북아트’, ‘나도 작가다!’ 등 5개의 프로그램이다. 각 프로그램은 4회씩 진행된다.

‘오감만족 클레이’는 8월 11일부터 8월 19일까지 매주 화, 수요일 오후 1시부터 3시까지. 유아와 학부모 7팀을 대상으로 그림책을 읽은 후 감상을 클레이로 표현하는 재미있고 창의적인 프로그램이다.

‘뚜벅뚜벅 한국지리’는 8월 11일부터 8월 20일까지 매주 화, 목요일 오전 10시부터 12시까지 진행된다. 초등 4~6학년을 대상으로 우리나라의 아름다운 지형들을 찾아서 행정구역과 기후, 지명 등을 알아보는 지리 수업이다.

‘나의 미술관 인상파 화가전’은 8월 19일부터 8월 28일까지 매주 수, 금요일 오후 1시부터 3시까지 초등 4~6학년을 대상으로 진행된다. 좋아하는 인상파 화가의 작품을 선정해 색칠해보고, 나만의 전시를 꾸며보는 프로그램이다.

‘역사 북아트’는 8월 4일부터 8월 25일까지 매주 화요일 1시부터 3시까지 진행된다. 초등 4~6학년을 대상으로 다양한 표현이 가능한 책 만들기로 독서의 재미를 일깨우는 수업이다.

‘나도 작가다!’는 8월 11일부터 8월 20일까지 매주 화, 목요일 오후 1시부터 3시까지 진행된다. 초등 1~3학년을 대상으로 자신이 살아가는 일상적인 공간 속에서 겪는 일을 시와 수필로 표현해보는 창작 프로그램이다.

참가희망자는 7월 21일 오전 10시부터 해운대도서관 홈페이지를 찾아 ‘클릭’하면 된다. 재료비나 교재비만 내면 수강료는 무료다.

천정숙 해운대도서관장은 “요즘 체험 교육으로 인기 많은 프로그램을 준비했다”며 “방학 기간에 진행돼 여유롭게 즐기며 자아를 형성하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

