[드링킷] 음주 후 통증 완화에 좋은 지압법 5

뭉친 근육과 피로한 몸, 지압으로 해결하자

유난히 지끈거리는 머리, 온몸이 왜 이렇게 뻐근한지 이유를 알 길이 없다. 이틀 연속 야식과 함께 마신 술 때문인 걸까? 그렇다면 딱 5분만 투자해 음주와 피로로 지친 몸을 지압으로 풀어보자! 나중에 말고, 지금 당장 따라 해 보는 것을 추천한다.

합곡혈 : 소화불량

늦은 저녁에 유혹을 참지 못하고 먹은 맵고 짠 야식 때문에 더부룩해진 속. 이 상태로 계속해서 한자리에 앉아있다 보면 속 쓰림은 물론, 헛 트림도 계속 나오기 십상이다. 엄지와 검지 사이의 합곡혈을 강하게 여러 차례 지압해 주면 급체나 소화불량, 이비인후과 질환 등에도 다양하게 도움이 된다.

풍지혈 : 편두통

숙취의 가장 흔한 현상은 두통. 과한 알코올 섭취는 혈관의 수축·이완을 유발해 강한 두통의 주 요인이 될 수도 있다. 두통으로 인한 피로감이 계속되면 집중력이 분산될 뿐 아니라 이로 인해 기분이 좌지우지되기도 하기 때문에 꼭 풀어줘야 한다. 만능 지압점이라고도 불리는 정수리 부분의 백회혈과 목덜미 부분의 풍지혈을 가볍게 지압해 주자. 귀 위쪽을 지압해도 좋다. 머리는 지나치게 강하게 지압하면 역효과가 날 수 있으니 주의하자.

장문혈 : 간 건강

음주를 사랑하는 사람들에게 가장 중요한 것은 바로 ‘간 건강’이 아닐까. (잘 먹고 잘 노는 우리는 적정 선을 잘 지키겠지만!) 맨 아래 갈비뼈에서 손가락 한 마디 정도 위 또는 젖꼭지에서 6cm 아래에 위치한 기문혈과 팔을 가볍게 구부려 팔꿈치가 닿는 옆구리의 장문혈을 지긋이 주물러주자. 통증이 심하다면 이미 간 기능이 저하되었거나 독소가 많이 쌓여있을 수 있으니, 바로 체크해보는 것이 중요하다.

곡지혈 : 피로 회복

꼭 음주 때문이 아니더라도 매일 좀비처럼 피로에 찌든 동료가 있다면 꼭 알려줘야 할 지압법. 팔을 구부렸을 때 오목하게 들어가는 곡지혈을 가볍게 만져준다. 각종 통증, 어지럼증 등을 완화시키는 기능뿐 아니라 혈액 순환에도 도움이 된다.

또한 발바닥 정중앙의 용천혈을 두 엄지손가락으로 지압해 주면 스트레스 회복과 불안감 해소 등이 가능하기 때문에 피로 회복에도 도움이 된다.

전반적인 신체 기능 개선

오장 육부를 비롯해 신체에 영향을 미칠 수 있는 200여 개 이상의 혈 자리가 모여있는 곳은 다름 아닌 ‘귀’. 귀를 지압하는 것은 눈의 피로와 불면증 해소, 식욕 억제에 이르기까지 다양한 기능에 도움을 준다. 건강한 사람의 귀는 말랑말랑한 상태라고 하니, 귀가 딱딱한 사람이라면 자주 만져주어 몸의 기능을 개선해봐도 좋겠다.

내 건강은 내 손으로 지키자.

김태인 에디터 taeinlylife@asiae.co.kr