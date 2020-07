[포토]코로나19 극복 위한 '가락시장 사랑의 헌혈'

서울시농수산식품공사 임직원들과 가락시장 종사자들이 함께 사랑의 헌혈 동참

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 공사 임직원들과 가락시장 도매법인 직원, 유통인 등 가락시장 종사자들과 함께 16일, 17일 이틀에 걸쳐 코로나19 극복을 위한 '가락시장 사랑의 헌혈'을 진행한다.

건강한 사회공헌 활동을 함께 추진하고 있는 공사와 가락시장은 이번 '가락시장 사랑의 헌혈'을 통해 코로나19 장기화에 따른 헌혈량 급감 및 혈액 수급 위기 극복을 위해 함께 힘을 모았다고 설명했다.

이번 헌혈은 가락시장 내 준비한 헌혈 차량에서 진행되며, 참가자 전원 마스크 착용 및 차량 소독 등 ‘코로나19 예방 수칙’을 준수하며 진행된다고 전했다.

김종근 경영본부장은 “이번 가락시장 사랑의 헌혈을 통해 코로나19로 인한 혈액 수급 위기 극복과 위급한 환자들의 생명을 살리는데 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 공사와 가락시장은 건강한 사회를 만들기 위해 함께 노력하겠다”고 덧붙였다.

