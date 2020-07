이재명 경기도지사의 '친형 강제입원' 허위사실 공표 혐의에 대한 대법원 전원합의체 최종 판단이 16일 내려진다. 이날 서초구 대법원 앞에서 시민들이 전원합의체 선고 방청권을 받기 위해 대기하고 있다. /문호남 기자 munonam@

