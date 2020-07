"세븐일레븐도 요기요에서 만나보세요"

요기요, 세븐일레븐과 배달서비스 활성화 위한 업무협약

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달앱 '요기요'가 편의점 세븐일레븐과 딜리버리 서비스 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 업무 협약을 통해 요기요 고객들은 세븐일레븐에서 판매 중인 삼각김밥, 도시락 등과 같은 간편 식품부터 다양한 생활용품까지 터치 한 번으로 간편하게 요기요 앱 내에서 주문할 수 있게 됐다. 요기요와 세븐일레븐은 현재 약 1200여개 매장에서 서비스를 제공 중이며, 향후 전국 약 5000여개 매장까지 확대할 계획이다.

박해웅 딜리버리히어로코리아 영업총괄 부사장은 "이번 업무협약을 통해 양사가 긴밀하게 협력해, 동반 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

