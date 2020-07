[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 지란지교시큐리티 = 연구시설 확장 및 사옥 신설을 위해 186억원 규모 투자. 이는 지난해 연결 기준 자기자본 대비 24.18%.

◆ 케이알피앤이 = 대한발전기술 주식회사 흡수합병.

◆ 대성엘텍 = 최대주주의 경영권 매각 추진설에 대에 "아직까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항이 없다"고 답변.

◆ 뉴지랩 = 안허트테라퓨틱스과 탈레트랙티닙(ROS1/NTRK 양성 표적항암제)의 한국 독점 라이선스 도입 계약 체결.

