이마트, 대형 활랍스터 1만 마리 한정 할인 판매

이마트는 오는 19일까지 1인 2마리, 전점 1마리 한정으로 캐나다산 900g~1㎏ 대형 랍스터를 신세계 포인트 적립시 1마리 3만1500원에 판매한다고 16일 밝혔다.

1만마리 한정 행사이며 준비 물량 소진 시 행사는 종료된다. 이마트는 캐나다에서 살아있는 활랍스터를 항공편으로 공수했으며, 현지 협력사와 직수입 계약으로 유통 단계를 축소, 원가 경쟁력을 확보했다.

대형 랍스터의 경우 주요 수산시장 소매가격은 3만8000원~4만원에 가격이 형성돼 있고, 랍스터 전문 식당에서는 6만원 이상을 지불해야 맛볼 수 있다.

이번에 판매하는 대형 활랍스터는 해외에서 가장 선호하는 크기로 대형마트에서 주로 판매되는 300~450g 크기보다 약 2~3배 큰 사이즈다. 적당한 살과 부드러운 육질로 별도의 소스 없이 찌기만 해도 랍스터 특유의 풍미를 느낄 수 있다.

랍스터 등 고급 갑각류는 올해 매출이 큰 폭으로 신장하며 대중화됐다. 이마트 매출을 살펴보면 랍스터, 대게 등 고급 갑각류 매출은 올해 상반기141% 신장했다. 갑각류 전체 매출 중 랍스터, 킹크랩 등 고급 갑각류가 차지하는 비중도 2019년 7.5%에서 2020년 상반기 21.3%로 확대 됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 외식이 줄고 집에서 밥을 먹는 횟수가 늘면서 평소 자주 먹지 못했던 새로운 식재료를 찾는 수요가 늘었고, 이런 수요를 예측한 이마트가 다양한 고급 갑각류를 저렴하게 선보였기 때문인 것으로 분석된다.

앞서 이마트는 지난 4월과 5월 러시아산 활대게 각 40톤 총 80톤을 100g당 3780원~3800원에 판매해 4일만에 모두 판매했다. 작년 한해 이마트에서 판매한 대게 총 물량인 25톤의 3배가 넘는 대량매입으로 소비자에게 저렴한 가격으로 대게를 선보일 수 있었다.

