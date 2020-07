영화테크 영화테크 265560 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,200 등락률 +7.23% 거래량 2,392,792 전일가 16,600 2020.07.13 15:30 장마감 close 는 자기주식 27만6304주를 처분하기로 결정했다고 13일 공시했다. 처분 예정금액은 46억7230만640원으로, 목적은 생산시설 투자 재원 마련이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr