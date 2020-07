[아시아경제 유병돈 기자] 이영훈 전 서울대 교수 등 '반일종족주의' 집필진과 류석춘 연세대 교수는 13일 오후 서울남부지검 앞에서 기자회견을 열고 더불어민주당 송영길 의원과 굿로이어스 양태정 변호사를 명예훼손 등 혐의로 검찰에 고소한다고 밝혔다.

이들은 지난 2일 국회 소통관에서 일본군 위안부 피해자 등의 유족이 '반일종족주의' 집필진과 류 교수에 대한 고소 기자회견을 할 때 송 의원과 양 변호사가 책에 없는 내용으로 자신들을 비난하거나 모욕했다고 주장했다.

이들은 기자회견을 마친 뒤 송 의원과 양 변호사에 대한 고소장을 서울남부지검에 제출했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr