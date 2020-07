DS오토모빌, 'DS3 크로스백' 구매 고객에 프렌치레스토랑 식사권 증정

[아시아경제 김지희 기자] DS 오토모빌이 7월 한 달간 프리미엄 콤팩트 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘DS 3 크로스백’을 구매하는 고객에게 레스토랑 식사권을 주는 ‘드라이빙 레시피 프로모션’을 진행한다고 10일 밝혔다.

DS 관계자는 "신규 고객들에게 브랜드가 추구하는 프렌치 프리미엄 라이프스타일 경험과 차별화된 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 마련했다"고 설명했다.

이달 중 DS 3 크로스백을 출고하는 고객에게는 서울 내 고급 프렌치 레스토랑 2인 점심식사권을 증정한다. 잠실 롯데호텔의 모던 프렌치 레스토랑 ‘스테이’ 포함 총 5곳 중 한 곳을 선택할 수 있다. 스테이는 DS의 글로벌 홍보대사인 스타셰프 야닉 알레노가 지휘하고 있는 미쉐린 1스타 레스토랑으로, 한국 제철 식자재로 한식과 접목한 새로운 메뉴를 선보여 프랑스 음식의 대중화를 이끌고 있다는 평을 받는다. 알레노 셰프는 총 8개의 미쉐린 스타를 보유 중이다.

아울러 DS 3 크로스백 구매 고객을 위한 특별 프로모션도 마련했다. 7월 한 달간 6월까지 진행된 개별소비세 인하 연장과 함께 36개월 무이자할부 혜택을 제공한다(PSA파이낸스 이용시 선수금 30% 납부 기준). 또는 400만원 할인과 소낙스의 세라믹 코팅 및 광택서비스 1회, 디테일링 세차 5회가 포함된 DS 프리미엄 케어도 선택 가능하다.

