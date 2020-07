[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 바닷가에 바로 인접하고 있어 객실에서 바다 위로 펼쳐지는 낙조의 여운과 일출의 감동을 직접 느낄 수 있는 완도의 유일한 관광호텔이 역사 속으로 사라지고 있다.

완도관광호텔은 지난 1996년 1월에 준공돼 지난 5월까지 완도의 랜드마크로 지역경제 활성화에 크게 이바지했었다.

완도관광호텔은 호텔과 부속 건물 등을 철거하고 현대식 주상복합건물을 신축할 예정이다.

