[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 한국산업기술시험원은 2020년 정규직 신입사원을 공개 채용한다고 6일 밝혔다.

모집 부문은 이공계 연구직군과 행정직군 총 41개 분야 60명이며, 모집 기간은 이날부터 오는 20일 오후 6시까지이다.

서류전형과 필기 및 인성검사, 1·2차 면접을 거쳐 선발하며 블라인드 방식으로 진행된다.

이번 공채에서는 일반직군(42명) 이외에 전문직군(3명)과 공무직군(15명)을 함께 채용한다. 장애인·보훈대상자와 이전지역 인재에는 채용 시 가점을 부여한다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr