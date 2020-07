[아시아경제 장세희 기자]유엔 주재 북한대사가 중국대사에게 편지를 보내 중국의 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 제정에 대한 전적인 지지를 표명했다.

북한 외무성은 5일 홈페이지에 '국가 주권에 관한 문제에서는 추호의 양보나 타협도 있을 수 없다'라는 제목의 글을 게재했다.

북한대사는 "중국 당과 정부가 나라의 주권과 안전, 영토완정을 수호하기 위해 홍콩국가안전수호법을 채택한 것을 전적으로 지지한다"면서 "홍콩의 안정과 발전에 저해를 주는 외부의 간섭행위를 견결히 반대·배격한다"고 밝혔다. 또 "주권존중과 내정불간섭은 세계의 모든 나라가 지켜야 할 국가 관계의 기본원칙"이라고 강조했다.

한편 북한은 홍콩보안법 시행으로 미중 갈등이 불거지는 가운데 중국을 지지하는 입장을 연일 강력히 표명하고 있다.

