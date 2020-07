송지아 "男 연예인에게 대시 받았다…만난 적도 있다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 유튜버 겸 인플루언서 송지아가 연예인에게 대시를 받은 적 있다고 밝혀 화제가 됐다.

송지아는 지난 30일 MBC 에브리원 '비디오스타'에서 처음으로 예능 토크쇼에 출연했다.

이날 송지아는 "요즘 핫한 여자 프리지아"라고 자신을 소개하며 자신감을 숨기지 않았다.

이어 송지아는 "연예인에게 SNS 메시지를 받은 적 있냐?"는 MC들의 날카로운 질문에 당황하지 않고 솔직하게 답변하는 모습을 보였다.

그는 "연예인 세 명 이상한테 연락받았다. 배우와 가수, 스포츠 선수 출신도 있다"라며 "내가 답을 하면 만나자고 하더라. 그래서 만난 적도 있다"라고 답했다.

한편, 한채영과 블랙핑크 제니를 닮은 외모와 친근한 사투리로 유명세를 얻은 송지아는 유튜브 개설 9개월 만에 구독자 35만, 누적 조회수 3,100만 회를 기록하며 인기 유튜버로 떠오르고 있다.

