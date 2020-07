부산 기장군, 탐구·체험 ‘생활과학교실’ 문 활짝

어린이·청소년 실험·탐구·체험 중심 과학체험 프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19로 연기됐던 ‘기장생활과학교실’이 다시 문을 활짝 열었다.

부산 기장군은 코로나19로 잠정 연기했던 ‘2020년 기장생활과학교실’이 6월 29일부터 수업을 시작했다고 1일 밝혔다.

기장군과 한국과학창의재단이 울산대 동남권과학창의진흥센터와 함께 마련한 기장생활과학교실은 어린이와 청소년에게 실험·탐구·체험 중심의 과학체험 프로그램을 제공해 과학에 대한 흥미와 이해를 높여주기 위한 프로그램이다. 과학에 대한 관심과 학습 분위기 조성을 위한 대표적인 학교 밖 과학체험 교육과정이다.

기장생활과학교실은 다양한 분야의 최신 실험 프로그램을 나이와 학습 능력에 맞게 선택할 수 있도록 초등학교 저학년과 고학년으로 수업대상을 나누어 진행하며, 기장도서관, 정관도서관, 정관어린이도서관 등에서 주 1회 50분 수업으로 1기수당 6주간 운영한다.

기장군 관계자는 “코로나19로 인해 다양한 체험 활동을 하지 못한 아동과 청소년에게 과학 실험을 통해 즐거움을 줄 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

