서산서 ‘짝퉁 비아그라’ 560만여정 제조 일당 덜미

[아시아경제(서산) 정일웅 기자] 짝퉁 비아그라를 대량으로 제조해 시중에 유통하려던 일당이 경찰에 붙잡혔다.

1일 서산경찰서에 따르면 A씨 등은 지난 1월~5월 충남 서산에 있는 한 농가창고에서 중국산 밀수 비아그라 제조기계로 가짜 비아그라 560만여정(시가 336억원 상당)을 제조한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨 등이 밀수한 의약품을 이용해 짝퉁 비아그라를 제조한 후 성인용품점 등지에 유통시키려 한 것으로 보고 있다.

하지만 A씨 등은 정작 짝퉁 비아그라를 제조하는 단계에서 경찰에 붙잡혀 실제 시중에 유통시킨 짝퉁 비아그라는 없는 것으로 조사결과 확인됐다.

경찰 관계자는 “그간 짝퉁 비아그라 제조는 주로 중국에서 이뤄져 왔지만 이번에는 국내로 잠입해 직접 제조하던 일당이 덜미를 잡힌 드문 사례”라며 “불법적 경로로 생산된 의약품은 부작용을 유발할 수 있는 만큼 반드시 의사의 처방전을 받아 의약품을 복용할 것을 당부드린다”고 말했다.

