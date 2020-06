[아시아경제 이승진 기자] 서울 광화문 포시즌스호텔 내 사우나 남탕에서 근무하는 직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

26일 포시즌스호텔에 따르면 이 호텔 사우나 남탕에서 일하는 직원이 전날 양성으로 판정됐다.

호텔 측은 이 사우나를 이용한 회원들을 파악하고 있으며, 확인되는 대로 해당 회원들에게 이 사실을 통보하고 있다. 또 호텔 임시 폐쇄 여부도 검토 중이다.

해당 직원은 호텔 정규 직원은 아니며 용역업체에서 파견된 직원인 것으로 알려졌다.

