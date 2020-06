장수군, 상반기 친절공무원 5명 선정

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수군은 친절한 행정서비스 제공으로 타의 모범이 된 친절공무원을 선발했다고 24일 밝혔다.

이번 상반기 친절공무원은 일자리경제실 김동현 마을공동체 팀장과 재무과 탁용근 팀원, 산림과 김상근 팀원, 건설교통과 전태영 팀원, 의회사무과 고은숙 팀원 등 5명이다.

김동현 마을공동체 팀장은 마을공동체 활성화 및 직장 내 직원들에게 활력을 불어 넣고 소통 공감의 친절마인드로 사람 찾는 농촌 마을 조성에 기여한 점을 높이 평가 받았다.

탁용근 주무관은 적극적인 자세와 창의적인 직무수행으로 민원인에게 친절한 응대, 항상 밝은 웃음과 열정적인 태도로 민원인의 눈높이에 맞는 친절행정을 실현, 재산관리업무를 담당하면서 긍정적인 자세와 친절한 태도가 높이 평가 받았다.

산림과 김상근 산림보호팀원은 산불, 산림소득사업, 산지정화 업무 등을 수행하며 민원인에게 맞춤 행정을 실현, 연간 200여건 이상의 산지전용업무 수행 시 공감, 소통행정 실현으로 솔선수범 했다는 평가를 받고 있다.

건설교통과 전태영주무관은 민원인에게 역지사지와 친절한 자세로 임하고 성실하고 친절한 태도로 업무를 처리해왔다.

의회사무과 고은숙 주무관은 이웃돕기에 앞장서는 솔선수범 공무원상을 정립, 소통과 공감을 통한 활기찬 직장분위기 조성과 친절행정에 앞장섰다는 평가를 받고 있다.

장수군은 군청 산하 전 직원을 대상으로 상·하반기 친절직원을 각 5명씩 선발한다.

이번 상반기는 부서추천 18명 및 외부추천(홈페이지 등) 3명으로 총 21명이 추천된 가운데 직원투표(1차)에서 10명을 선발하여, 공적심사위원회(2차)를 통해 최종 5명이 선정됐다.

한편,친절공무원으로 선정된 직원에게는 표창 및 다음연도 글로벌 해외연수의 특전이 주어진다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr