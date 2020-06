신한은행, 대한약사회와 업무협약…코로나 피해 회원 특화대출

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 지난 23일 대한약사회와 약사회 회원 대상 금융지원을 위한 업무 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약을 통해 신한은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 경영에 어려움을 겪고 있는 대한약사회 회원 4만명에게 특화 대출 상품으로 금리 우대를 지원하고, 재테크 설명회를 포함한 컨설팅 지원 프로그램을 제공한다.

또한 자동화기기 인출 수수료 포함한 전자금융 이체 수수료를 면제하는 등 실질적인 금융혜택을 통해 약사회 회원의 금융업무를 지원한다.

신한은행은 오픈 API(응용프로그램 인터페이스)를 활용해 약사회 회원 자격을 검증한 후 전용 디지털지점인 모바일 브랜치를 통해 특화 대출 상품을 비대면으로 진행해 이용의 편의성을 높인다는 계획이다.

