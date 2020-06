고용노동부 장관, 재택근무 활용 우수기업 인프라웨어 방문…"비대면 업무시스템 강조"

[아시아경제 박형수 기자] 오피스 소프트웨어(SW) 개발업체 인프라웨어 인프라웨어 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 1,750 전일대비 5 등락률 -0.28% 거래량 368,671 전일가 1,755 2020.06.23 15:30 장마감 close 가 ‘재택근무 활용 우수기업’으로 선정됐다.

인프라웨어는 23일 이재갑 고용노동부 장관이 서울 금천구 인프라웨어 본사를 방문해 재택근무 시행 우수사례로 사내 유연근무제도 활용 현황을 참관했다고 밝혔다.

이 장관은 지준경 인프라웨어 대표를 비롯한 임직원을 만나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파 이후 바뀐 유연근무제 확대 방안, 비대면 업무 기반의 협업툴 시스템, 사내 조직문화 등에 대한 의견을 나눴다.

인프라웨어는 자체 오피스 SW인 폴라리스 오피스 기반의 협업툴 시스템을 구축해 비대면 업무의 효율성을 높였다. 올해 2월부터 유연근무제를 확대해 3~4개월 동안 순환재택근무와 시차출퇴근제를 시행했다. 모든 사원에 대해 주 1회 이상 재택 및 원격근무를 권장하고 있다. 육아와 같은 개인 사유가 있을 때도 재택근무와 시차출퇴근제를 유연하게 활용할 수 있는 워라밸을 중요시하는 문화를 정착했다.

2015년부터 수평적인 조직문화를 만들고자 직급을 철폐하고 영어 호칭을 도입했다. 최근 3년간 직원 연차 사용률도 평균 98%로 대다수 직원이 연차를 사용하고 있다. 직원 편의를 고려한 ‘반반차’ 제도, 샌드위치 연차 등 다양한 제도도 활용하고 있다.

지난 3월에는 중소기업과 단체를 대상으로 ‘폴라리스 오피스 비즈니스’를 3개월간 무상 지원해 총 103개 기업 또는 단체에서 668명이 사용했다. 온라인 개학에 따른 원격 수업을 지원하기 위해 지난 4월부터는 전국 3147개 학교에서 6437명이 ‘폴라리스 오피스 프로’를 6개월간 무료로 사용할 수 있도록 지원을 확대했다.

지준경 인프라웨어 대표는 "비대면 업무도 차질 없이 수행할 수 있는 자체 협업툴 인프라와 혁신적 기업문화를 기반으로 유연근무제를 활성화하고 있다"고 말했다. 이어 "비대면 업무가 일상화되는 뉴노멀 시대에 대응하기 위해 향후 비대면 채용, 온라인 코딩 테스트도 도입할 계획"이라고 덧붙였다.

인프라웨어를 방문한 이 장관은 "코로나19 이후 비대면 디지털 경제로의 변화가 빨라지며 이에 부합하는 일하는 방식으로의 변화도 필요한 시점"이라고 당부했다. 아울러 "재난, 감염병, 가족돌봄 등 일·생활 균형 수요 등에 부응하기 위해 유연근무제가 일상적 근무 형태의 하나로 안착될 필요가 있다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr