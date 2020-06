서울 낮 최고기온 35.4도…62년 만에 가장 더운 6월 날씨

서울, 1958년 37.2도 이후 가장 높아

춘천 36.4도 기록 기상 관측 이래 최고치

[아시아경제 이현주 기자] 22일 서울의 낮 최고기온이 35.4도까지 오르면서 62년 만에 6월 하순 최고 기록을 갈아 치웠다.

기상청은 이날 오후 3시9분 서울 종로구 송월동 공식관측지점의 최고기온이 35.4도로 기록됐다고 발표했다. 이는 6월 역대 최고기온인 1958년 37.2도 이후 가장 높은 수치다.

이날 기온은 역대 5번째로 높은 기록으로 남았다. 6월 하순 서울의 기온이 가장 높았던 날은 1958년 6월 24일로 그 다음 날인 25일(35.6도)과 1920년 6월 30일(35.6도), 1929년 6월 25일(35.5도)이 뒤를 잇는다.

강원 춘천 역시 낮 기온이 36.4도를 기록하면서 기상 관측 이래 가장 높은 기온을 보였다. 비공식 기록으로는 이날 경기 가평군 설악면 기온이 38.3도까지 올랐다.

더위는 23일(내일)까지 이어진다. 낮 최고기온은 24~34도로 예보됐다. 전국 대부분 내륙에서 낮 기온이 30도 이상 오르면서 무더운 날씨를 보이겠다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr