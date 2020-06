카드사, '대한민국 동행세일' 동참…"72건 행사 확인하세요"

[아시아경제 기하영 기자]카드업계가 '대한민국 동행세일'에 동참하며 내수 활력 제고에 힘을 보탠다.

여신금융협회는 롯데, 비씨, 삼성, 신한, 우리, 하나, 현대, KB국민, NH농협 등 9개 카드사가 대한민국 동행세일 행사에 참여한다고 22일 밝혔다. 카드사들은 전국적인 소비 붐 조성을 위해 총 72건의 행사를 진행한다.

우선 대형마트, 백화점, 가전업종 이용 시 할인 또는 캐시백, 무이자할부 기간을 확대한다. 또 중소상공인과 농어민의 온라인 팔로 제공과 할인행사를 개최한다. 생활 속 거리두기 실천으로 온라인 카드이용이 증가하는 경향을 반영해 온라인업종 카드결제 시 포인트 추가 적립 등의 혜택도 제공할 예정이다.

신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 여행·숙박·외식업종 분야 지원을 위해 경품과 할인쿠폰도 제공할 계획이다.

여신금융협회 관계자는 "카드사가 이번 동행세일 행사에 동참함으로써 코로나19로 침체된 국내 소비심리를 끌어올리는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr