[아시아경제 박소연 기자] S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 1,000 등락률 -1.47% 거래량 322,437 전일가 67,900 2020.06.22 15:30 장마감 close 은 후세인 알 카타니 최고경영자(CEO)가 S-Oil 주식 1000주를 매입했다고 22일 밝혔다.

S-Oil 관계자는 "코로나로 경영환경 불확실성이 고조되는 가운데 책임경영 의지를 보여주는 동시에 회사 미래에 대해 자신감을 표현하기 위한 것"이라고 설명했다.

주식 취득일인 이달 19일 기준 S-Oil 주당 매입 단가는 약 6만8000원이다.

