6월 22일 코스닥, 9.61p 오른 751.64 마감(1.30%↑)

2020년 06월 22일 코스닥 지수는 9.61p (1.30%) 상승한 751.64로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 하나금융13호스팩 하나금융13호스팩 320000 | 코스닥 증권정보 현재가 3,315 전일대비 765 등락률 +30.00% 거래량 2,906,067 전일가 2,550 2020.06.22 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 11,850 전일대비 2,730 등락률 +29.93% 거래량 3,478,443 전일가 9,120 2020.06.22 15:30 장마감 close , 코다코 코다코 046070 | 코스닥 증권정보 현재가 1,500 전일대비 345 등락률 +29.87% 거래량 5,518,537 전일가 1,155 2020.06.22 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 에스에프씨 에스에프씨 112240 | 코스닥 증권정보 현재가 210 전일대비 124 등락률 -37.13% 거래량 13,833,112 전일가 334 2020.06.22 15:30 장마감 close , 양지사 양지사 030960 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 1,550 등락률 -12.76% 거래량 282,110 전일가 12,150 2020.06.22 15:30 장마감 close , 신라섬유 신라섬유 001000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,605 전일대비 325 등락률 -11.09% 거래량 4,136,199 전일가 2,930 2020.06.22 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr