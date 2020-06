日코로나앱 늑장 개통…검색도, 설치도 쉽지 않아 문의 '빗발'

[아시아경제 김형민 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와의 접촉 여부를 알 수 있도록 해주는 애플리케이션 'COCOA'가 뒤늦게 개통했지만 앱 설치도 쉽지 않다는 지적이 나와 관계당국이 곤혹을 치르고 있다.

19일 NHK 등에 따르면 일본 후생노동성은 코로나19 확진자와의 접촉을 확인하는 앱이 이날 개통됐다며 앱 스토어나 플레이스토어 등에서 '접촉확인 앱'이라고 입력하면 COCOA를 다운로드 받을 수 있다고 설명했다.

하지만 직접 시도해보면 플레이 스토어에서 이 앱을 찾을 수 없었는 것으로 전해졌다.

접촉확인 앱을 검색어로 입력하면 '현재 거주 지역에서는 지방자치단체나 국가 기관의 추천을 얻은 접촉 추적 앱이 없다'는 일본어 메시지가 나온다.

검색어로 'COCOA'를 넣었더니 엉뚱한 앱들이 검색되는 것으로 알려졌다.

이와 관련해 NHK는 앱 검색이 안 돼 다운로드를 받을 수 없다는 문의가 여러 건접수돼 후생노동성이 상황을 조사 중이라고 보도했다.

인터넷에는 접촉확인 앱을 다운로드받을 수 있는 애플스토어로 유도하는 QR코드등이 게시되기도 했으나 구글스토어로 유도하는 정보는 아직 없다.

일본 정부는 애초 지난 5월에 앱을 출시해 운용한다는 계획이었다. 하지만 일본 정부가 중간에 소규모 조직에 맡길 수 없다며 계획을 변경하는 바람에 출시가 한 달 이상 지연됐다.

