HDC현산, '수원 센트럴 아이파크 자이' 분양

[아시아경제 유인호 기자] HDC현대산업개발과 GS건설은 19일 경기 수원시 팔달10구역 주택재개발사업 대상인 '수원 센트럴 아이파크 자이' 사이버 견본주택을 열고 본격 분양에 나선다.

경기도 수원시 팔달구 인계동 847-3번지 일원에 들어서는 수원 센트럴 아이파크 자이는 투기과열지구 적용 전 막차 분양 단지다.

수원 센트럴 아이파크 자이는 지하 4층에서 지상 25층 30개 동 전용면적 39~103㎡ 총 3432가구 규모로 이뤄진다. 이 중 2165가구가 일반분양된다.

수원 센트럴 아이파크 자이는 교통·교육·편의 등 풍부한 생활인프라를 누릴 수 있는 수원 최중심 입지에 들어선다. 더욱이 대규모 정비사업을 통한 브랜드 타운 형성으로 추후 수원 대표 주거중심지로 거듭날 전망이다.

단지는 전 세대 남향 위주 배치와 넉넉한 동간거리로 주거 쾌적성을 극대화했다. 전용 39㎡와 73㎡ 등 틈새면적을 제공해 수요자의 취향에 맞는 주거공간 선택이 가능하다. 전용 39㎡는 별도의 침실 이외에도 거실과 주방 사이에 중문이 설치돼 침실로도 활용 가능하다.

각 세대 내 설치되는 월패드를 통해 조명 제어, 가스 차단, 난방 조절 등이 가능하고 부재 중 세대 호출 시에는 월패드 내 영상이 자동저장된다. 스마트폰 애플리케이션을 통해 외부에서도 원격 조절할 수 있다. 지상에 차 없는 단지 설계로 대지면적의 40% 이상이 조경시설이다.

수원 센트럴 아이파크는 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 당해지역, 7월 1일 1순위 기타지역, 2일 2순위로 실시된다. 당첨자 발표일은 오는 7월 8일이며 정당계약은 20일부터 31일까지 진행된다. 입주 예정일은 오는 2023년 7월이다.

수원 센트럴 아이파크 자이는 HDC현대산업개발 유튜브 계정에서 견본주택을 볼 수 있다. 공식 홈페이지를 통해 실제 유니트를 360도로 촬영한 가상현실 영상 및 입지 환경, 단지 배치, 마감재 등 상세 정보를 확인할 수 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr