현대중공업이 건조한 뉴질랜드 함정 성능은

아오테아로아함은 2019년 4월 현대중공업 울산 조선소에서 진수했다. 30년 이상 운용되어 2017년 퇴역한 유조함 인데버함을 대체하며, 뉴질랜드 해군이 지금까지 운용해온 함정 중에서 최대 규모의 함정이 될 예정이다. 이 함정은 뉴질랜드 해군의 전투작전, 인도적 구조작전 등을 수행하며, 연료?군수품?식수?예비부품ㆍ탄약 등을 재보급함으로써 동맹국과 유엔 안보작전부대를 지원할 것이다.

이달 10일 한국을 출발하기에 앞서, 연료 재보급능력을 확인하기 위한 몇 차례 시험을 실시했다. 여기에는 필리핀 해군용으로 설계된 신규 호위함인 미래 BRP Jos Rizal (150)함을 이용한 장치유지 시운전이 포함되어 있었다.

이 함정은 전체 길이가 173.2m, 전체 폭이 24.5m이며, NATO 표준을 준수하는 해상보급(RAS)용 마스트 2대를 장비하고 있다. 또, 디젤 연료 8,000톤, 항공연료 1,550톤, 담수 250톤을 탑재할 수 있다. 특히 격납고 1기 및 비행갑판 1개소로 구성되어 Kaman사의 SH-2 슈퍼시스프라이트(Super Seasprite) 헬기 및 NHIndustries사의 NH90 다목적 중형헬기 등과 같은 회전익 항공기를 수용할 수 있다.

아오테아로아함은 남극지역 운용을 위한 대빙 기능이 보강되고 월동 장비가 포함되어 있으며, 매일 100톤의 담수를 생산하는 성능을 갖추고 있다. 또, 핵심 승조원 64명과 비행 승무원 11명을 수용할 수 있다.

