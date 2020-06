울산 ‘공동체 정원’ 1호로 현대예술정원 낙점

동구 서부동 면적 1만 1940㎡ … 전통, 문화, 식물정원 다 갖춰

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 아름다운 정원의 보존 사업을 벌이고 있는 울산시가 ‘민간정원’에 이어 ‘공동체 정원’ 등록을 추진한다.

울산시는 17일 오후 4시 30분 동구 서부동 현대예술정원에서 ‘울산시 제1호 공동체 정원’ 현판식을 연다.

이날 현판식을 갖는 ‘현대예술정원’은 동구와 한국조선해양, 현대중공업이 운영하는 곳으로 ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에 따라 울산의 첫 공동체정원으로 등록됐다.

현대예술공원으로 이용돼 오던 이 부지는 영리를 위한 상가 또는 아파트 건축이 가능한 토지이용계획상 일반상업지역으로 토지 가격이 약400억원에 이르는 곳이다.

시민들의 휴식 공간 마련을 위해 한국조선해양과 동구가 뜻을 모아 토지사용 협약식을 체결함에 따라 공공의 정원으로 재탄생하게 된 것이다.

동구 서부동에 있는 이곳은 전체 면적 1만1940㎡에 녹지비율이 80% 이상을 차지하고 있다. 전통정원, 문화정원, 식물정원이 조성돼 있고 화장실 등 편의시설도 갖추고 있다.

이곳은 동산과 연못, 수목을 주된 소재로 해 한국 전통 정원의 경관을 자랑한다. 자연지형에 조성한 3개의 계류와 연못은 자연미를 살렸고, 단청을 하지 않은 전통 정자로 전원 경관을 연출하고 있다.

남부지방의 향토수종인 구실잣밤나무·굴거리나무·후박나무 등 교목 17종, 관목류 8종, 다년생 초화류 3종이 다양하게 심겨 있어 공동체 정원으로서의 가치가 높은 것으로 평가됐다.

공동체정원은 지방자치단체와 법인, 마을·공동주택 또는 일정지역 주민들이 결성한 단체 등이 조성·운영하는 정원을 말한다.

현대중공업 관계자는 “울산시와 동구청과의 협력을 통한 공동체정원 조성·관리로 정원 체험 프로그램 등이 운영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

울산시 관계자는 “이번 제1호 공동체 정원 등록은 앞으로 공동체정원 추가 조성에 큰 영향을 미칠 것으로 기대한다”며 “향토기업과 연계한 공동체정원 조성을 장려해 정원도시 울산 브랜드를 높이고 정원문화 활성화에 이바지해 나가겠다”고 말했다.

