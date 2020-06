광진구 청년창업공간 가온누리Ⅰ·Ⅱ, 쉐어하우스 완공

창업기업에게 사무공간 제공 및 창업교육, 투자유치 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 서울시, 세종대와 협력, 진행하고 있는 ‘세종대 캠퍼스 타운 사업’을 본격 추진한다.

캠퍼스타운 사업은 대학의 자원과 공공의 지원 및 지역과 협력을 통해 청년 일자리 창출과 지역상생을 유도해 나가는 사업이다.

구는 지난 2017년11월 세종대와 업무협약을 체결, 캠퍼스타운 사업을 추진, 2017년12월 서울시 캠퍼스타운 종합형 사업에 최종 선정됐다.

세종대 캠퍼스 타운은 2019년부터 2022년까지 4년간 총 100억 원을 지원받게 되며 올해는 약 25억 예산이 투입된다.

구는 캠퍼스타운 사업 거점센터인 가온누리Ⅰ·Ⅱ와 쉐어하우스를 지난 4월 완공하고 사업을 본격화한다. 가온누리Ⅰ은 창업기업의 제품 시연 및 홍보를 위한 전시공간으로 활용된다.

이 곳에서는 세종대 자원을 학과별 특성에 따라 창업기업과 매칭해 시제품을 함께 만들고, 카페 공간에 시제품을 전시해 홍보효과를 높일 계획이다.

또 세종대 캠퍼스타운 창업경진대회에서 선발된 6개 팀에게 2층 창업스튜디오 사무공간을 제공해 지속가능한 스타트업을 발굴하고 일자리를 창출하는 역할을 한다. 3층은 하늘휴게공간으로 지역 주민과 시민 누구나 쉬어갈 수 있도록 개방된다.

가온누리Ⅱ는 기존 건물을 리모델링, 강의실 및 커뮤니티 센터로 이용된다. 2층 공간은 공유 오피스 및 세종대 캠퍼스타운 추진단의 사무공간으로 활용, 공유 오피스에는 창업팀을 추가로 선발해 공간을 제공할 계획이다. 선정된 창업팀에게는 창업 교육, 시제품 제작, 창업경영 컨설팅 등을 종합적으로 지원한다.

쉐어하우스는 공유주택 개념으로, 가온누리에 입주한 창업팀 구성원들이 저렴한 가격으로 거주할 수 있도록 지원, 거주자들이 모여 창업 및 스타트업에 대한 생각을 공유할 수 있도록 회의실과 커뮤니티 공간도 조성했다.

세종대 캠퍼스타운 사업은 5단계 세종 스타트업 프로그램(레디-워크-점프-런-플라이)을 통해 비즈니스 코칭 및 투자유치를 지원하고 있다. 지난해에는 지역 주민을 위한 ‘창업 아이템 공모전’을 개최, 선정된 주민들에게 1150만 원의 상금 및 전문가 멘토링 기회를 제공했다.

또 대학과 지역의 동반자적 발전을 모색하기 위해 세종대 학생들을 대상으로 지역연계수업을 진행했다. 수업은 창업, 문화, 주거, 상권, 지역교류 활성화 등을 주제로 분야별 지역 특성을 연계하여 진행, 2019년 1학기에는 5개 과목, 2학기에는 12개 과목이 열렸다. 학생들은 수업을 통해 주민, 상인들이 함께 교류하며 지역을 이해하는 시간을 가졌다.

김선갑 광진구청장은 “이번 세종대 캠퍼스타운 거점센터가 청년의 희망을 만들고 지역이 상생하는 중심이 되길 기대한다”며 “앞으로도 청년창업을 중심으로 한 주거, 문화, 상권, 지역협력의 종합적인 활력증진을 위한 사업을 계속해서 지원해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr