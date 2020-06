벤츠코리아-서울시, 유망 스타트업 육성지원 상생 협약

[아시아경제 우수연 기자]메르세데스-벤츠코리아가 서울특별시와 차세대 유망 스타트업 성장촉진 상생협약을 10일 체결했다고 밝혔다.

이날 서울시청 시장실에서 열린 협약식에는 벤츠코리아를 포함한 총 6개의 스타트업 지원기관 및 기업과 박원순 서울특별시장이 참석해 서울의 창업 생태계를 글로벌 수준으로 발전시키기 위한 유기적인 업무 협력을 약속했다.

이번 협약을 통해 서울시는 '포스트 코로나' 시대를 스타트업의 성장 기회로 변화시키기 위해 인력 확충, 투자 확대 및 스타트업 성장에 필요한 지원 정책을 확대한다. 벤츠코리아 등 스타트업 지원기관·기업은 개별 스타트업들이 서울시 지원정책의 수혜를 최대한 받을 수 있도록 홍보, 기업선발 등을 적극 지원하는 한편 상생을 이끌어 낼 수 있는 기업간 네트워크 구축에 박차를 가한다.

앞서 벤츠 코리아는 지난해 10월 서울창업허브와 국내 유망 스타트업을 육성하기 위한 업무협약을 체결하고 스타트업 해커톤 사업, 글로벌 대기업 네트워크 구축 및 스타트업 기술 브랜딩화 성장 지원, 국내 유망 스타트업 대상 해외 진출 지원 등의 협업을 진행한 바 있다.

벤츠코리아는 지난해 12월 서울에서 커넥티드 서비스 개발 경진대회 '커넥티드카 스타트업 해커톤'을 성공적으로 진행한 바 있으며 대회 최종 우승팀 '스쿨버스'는 중소벤처기업부 장관상과 더불어 2억원의 사업화 자금을 수상했다. 스쿨버스 외에도 더스윙, 코클리어AI 등 국내 유망 스타트업은 다임러 독일 본사에서 개최되는 '스타트업 아우토반'에 초청돼 별도 피칭 기회를 부여받기도 했다. 아울러 추후 벤츠 서비스에 실제 도입을 추진할 수 있는 기회를 얻게됐다.

벤츠코리아는 다임러 그룹의 스타트업 협업 플랫폼인 '스타트업 아우토반'을 올해 국내 최초로 개최해 국내 유망 스타트업과의 협력을 강화해 나갈 계획이다. 스타트업 아우토반은 유럽의 대규모의 스타트업 육성 플랫폼으로, 유망 스타트업에게 기업 및 투자자 네트워킹 뿐만 아니라 투자 및 지원, 사업화 기회, 사무 공간 등을 지원한다.

