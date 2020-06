S&P, 日국채 신용등급 전망 '긍정적'→'안정적' 하향 조정

[아시아경제 정현진 기자] 아베 신조 일본 내각이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대책에 막대한 재정을 투입할 예정인 가운데 신용평가사 S&P가 재정 건전성에 관해 경고했다.

10일 아사히신문에 따르면 S&P는 전날 일본 국채의 신용등급 전망을 '긍정적'에서 '안정적'으로 하향 조정했다. 일본 국채의 신용등급은 전체 21개 단계 중 상위 5번째 등급인 'A+'로 유지했다.

이번 전망 하향 조정은 일본 정부가 코로나19 대응을 위해 추가경정(추경) 예산을 편성하고 세출 재원을 모두 국채로 조달하기로 한 데 따른 것이다. S&P는 적자 국채 발행이나 국가 채무 확대 등으로 "일본의 재정 안정화가 후퇴했다"고 평가했다. 이어 경제성장률이 저조하거나 디플레이션이 재발하면 신용등급 자체를 낮출 것임을 시사했다.

NHK방송에 따르면 오는 12일 2차 추경예산안이 일본 국회를 통과할 전망이다. 이번 추경은 31조9114억엔(약 353조9000억엔)으로 추경 규모로는 사상 최대다. 두 차례의 추경예산 편성으로 올해 일본의 신규 국채 발행액은 역대 최고 수준인 90조2000억엔에 달할 전망이다.

S&P는 일본의 국내총생산(GDP) 대비 순채무 비율이 올해 171%로 지난해(151%)보다 큰 폭으로 오를 것으로 내다봤다. 2021~2023년에는 코로나19에 대한 지출이 없어 적자는 축소하겠지만 코로나19 이전 수준을 계속 웃돌 것으로 전망했다.

