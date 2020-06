티몬 'ARS타임', 닌텐도 할인 판매에 1초당 156통 전화

매주 수요일 낮 1시간 동안 티몬 앱 전용 전화 이벤트 'ARS타임' 진행

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 매주 수요일 오후 2시, 한 시간 동안 진행하는 'ARS타임'에서 초당 156건에 해당하는 56만 통의 통화량을 기록했다고 10일 밝혔다.

지난달 20일 진행된 ARS타임 행사에서는 추첨을 통해 '닌텐도 스위치 모여봐요 동물의 숲 에디션'을 정가 대비 17% 저렴한 가격으로 구매 할 수 있는 기회가 주어져 관심이 집중됐다. 1시간 동안 총 56만2088통의 전화를 받아 지난해 12월 ARS타임을 선보인 이후 역대 최고 전화 시도 횟수를 기록했다. 1초당 약 156통의 전화가 걸려온 셈이다.

티몬은 전화 연결에 성공한 총 1만2261명의 응모 고객 중 10명을 추첨해 닌텐도 스위치 모여봐요 동물의 숲 에디션을 29만9000원에 판매했다. 응모에 성공한 고객에게 200원의 적립금도 제공했다.

이어 '애플 에어팟 프로' 20% 할인 추첨 판매를 진행한 행사에서도 2만3000명 이상의 고객이 참여하는 등 ARS타임은 매주 새로운 인기 상품을 할인가에 구매할 수 있는 혜택으로 인기를 끌고 있다. 이진원 티몬 대표는 "티몬은 고객 참여형 이벤트를 선보이기 위해 늘 다양하고 참신한 시도를 해왔다"며 "고객이 티몬에 접속하는 매 순간 쇼핑의 재미와 파격 혜택을 누리도록 타임커머스 매장을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr