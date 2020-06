경산시, 코로나19 피해 소상공인 지원 실적 '기초단체 전국 최고'

점포 1만3215개소(중기부 등록 소상공인 83%) 131억 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경산시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 피해를 입은 소상공인에 대한 지원 규모가 전국 기초자치단체 중에서 가장 많은 실적을 올린 것으로 집계됐다고 10일 밝혔다.

경산시는 대구시에 이어 지난 3월15일 특별재난지역으로 지정된 이후 4월6일부터 공무원 45명, 미취업 청년 25명 총 70명으로 구성된 코로나19 피해 소상공인 지원 테스크포스(TF)팀을 만들어 지원해 오고 있다.

그 결과, 지난 8일 기준으로 총 4개 사업에 2만6508명을 대상으로 195억원을 지원했다. 이 가운데 소상공인 피해점포는 1만3215개소에 131억원을 지원받았다. 중소벤처기업부 등록 소상공인 수 1만5993개소 대비 83%가 지원을 받은 셈이다. 지원금액도 대구시 다음으로 기초자치단체 중에서 전국 최고 실적이다.

근로종사자와 프리랜서 등 고용사각지대 종사자 4139명에게 20억원을, 2019년도 매출액 1억5000만원 이하 영세 소상공인 2338명에게도 카드수수료 6억원을 지원했다. 코로나19 피해 소상공인 지원사업 신청·접수는 6월12일까지다. 카드수수료 지원사업은 예산이 소진되는 7월말까지 신청 가능하다.

최영조 경산시장은 "모두가 힘든 시기를 함께 지혜롭게 헤쳐나가길 바라며, 소상공인들의 생활안정과 지역경제 회생을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr