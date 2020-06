[아시아경제 이관주 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 1,500 등락률 +1.34% 거래량 618,850 전일가 112,000 2020.06.08 15:30 장마감 close 은 삼성전자 평택사업장 FAB동 마감공사를 수주했다고 8일 공시했다. 계약금액은 7700억원으로 최근 매출액 대비 2.50%다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr