김익주 광주시의원, 후반기 의장 선거 ‘출마’

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 김익주 광주시의회 의원(광산구1)은 8일 광주시의회에서 기자회견을 열어 후반기 의장 선거 출마를 공식화 했다.

김익주 의원은 “광주시민들은 과연 광주시의회가 시장과 교육감을 제대로 견제하고 있는지, 그리고 집행부를 리드해 가는 시민의 대표기관이 맞는지를 묻는다”며 “하지만 시민들은 의아해 하고 있다. 부끄럽게도 우리 의회는 거수기 역할밖에 하지 못한다는 참담한 평가도 받고 있다”고 주장했다.

그는 “이제는 지방의회가 변해야 한다. 더 이상 집행부에 끌려다니는 힘없는 의회 아무런 대안도 제시하지 못하는 무능한 의회가 돼서는 안된다”고 강조했다.

이어 “의회 스스로가 큰 그림을 그리고, 지역발전 전략을 세워야 하며, 중앙정치와 지방정치의 가교역할을 해야 하고, 지역사회의 에너지가 한 방향으로 집중되도록 조정자 역할도 충실히 해야 한다”며 “집행부가 잘못 갈 때는 대안을 제시하고, 과감한 견제와 감시를 통해 시민들의 삶의 질을 획기적으로 개선해 나가야 한다. 후반기 의장이 가장 역점을 두고 해야 할 일”이라고 밝혔다.

그러면서 “의장이 되면 시의회의 고질적인 문제인, 의원 보좌관제를 혁신하고 대 집행부 견제기능도 강화해가겠다”며 “‘강한 의회, 일 잘하는 광주시의회’를 만들어 내겠다”고 말했다.

한편, 광주시의회 후반기 의장 선거에는 김 의원을 비롯해 김용집(남구1)·김점기(남구2) 의원이 출마 의사를 밝히고 경쟁하고 있다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr