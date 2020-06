부산 명품 산책로 ‘갈맷길’이 업그레이드 된다

부산시, 하반기부터 대대적 정비작업 … 표지판도 바뀌고 더 길어져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 도심의 샛길, 오솔길, 둘레길, 등산로를 이어가며 만든 ‘갈맷길’ 역사 10년을 맞아 전 구간에 대해 안내표지판 교체 등 대대적인 정비작업이 시작된다.

부산시는 갈맷길 조성 10주년을 즈음해 걷기 좋은 갈맷길, 미래의 갈맷길로 더 나아가기 위해 지난 2월부터 갈맷길 전 구간에 걸쳐 잘못된 안내표지판, 이정표 등에 대한 현장점검을 추진하고 있다고 8일 밝혔다.

시는 점검 결과를 토대로 오는 하반기부터 갈맷길의 각종 안내시설과 편의시설들을 개선해나갈 계획이다.

낡은 도보인증대 39곳과 스탬프 61개 모두 교체, 구·군별 특색있는 상징을 담아 재활용 소재로 꾸민 벤치인 ‘리벤치’ 시범설치 6곳, 갈맷길 안내센터 설치사업 등이 전개된다.

더 나아가 현재 갈맷길 700리(278.8km) 구간을 1000리로 연장하는 계획도 추진된다.

먼저 출발하는 사업은 낡은 도보인증대와 스탬프를 완전히 바꾸는 것이다. 스탬프함의 방수·방진 기능이 더해진다. 구간별 명소를 손으로 디자인한 스탬프로 교체돼 도보인증에 대한 민원불편을 줄이고 재미와 예술성을 더하기로 했다.

갈맷길 입구와 출구 등 경치 좋은 곳을 배경으로 쉴 수 있고 사진도 찍을 수 있는 곳에는 리벤치를 시범적으로 설치할 계획이다.

리벤치는 갈맷길 상징마크와 폐목재 등을 결합해 제작한다. 작품성과 실용성 등 다양한 기능을 포함한 아이디어 작품이 나올 전망이다. 갈맷길 전 구간에 설치할 예정이다.

국내·외 관광객에게 갈맷길 브랜드를 알리기 위해 갈맷길 안내센터를 부산역 유라시아플랫폼(202호)에 설치해 운영할 예정이다. 부산 갈맷길을 홍보하고 나아가 도보관광 종합안내 플랫폼으로 활용해 부산 명품 길을 세계에 띄울 계획이다.

시는 지난 5월 15일 ‘부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립 용역’ 최종 보고회를 열고 각계 의견을 반영해 최종 계획을 마련했다. 전문가 의견수렴과 현장점검을 통해 비효율적인 노선을 조정하고 기존 갈맷길 700리를 1000리로 확대해 갈맷길을 더 키울 생각이다.

이범철 부산시 행정자치국장은 “앞으로 시민들이 갈맷길을 보다 안전하고 즐겁게 이용할 수 있도록 각종 시설의 유지·보수는 물론 유용한 정보제공을 통해 세계의 갈맷길로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

