경기도, 비정규직에 휴가비 25만원 준다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 도내 비정규직 노동자 1600명을 선정해, 1인당 여름 휴가비로 25만원을 지급한다. 총 사업 예산은 4억원 규모다.

경기도는 비정규직ㆍ특수고용직 노동자들을 대상으로 문화 향유의 기회와 여가 활동을 지원하기 위해 올해 처음 '노동자 휴가비 지원사업'을 실시한다고 8일 밝혔다.

지원 대상자는 월 소득 300만원 이하 만 19세 이상 도민 중 대리운전 기사, 퀵ㆍ배달 등 '플랫폼노동자', 학습지 교사, 보험 설계사 등 '특수고용 노동자', 기간제 노동자, 시간제 노동자, 파견ㆍ용역노동자 등 '비정규직 노동자' 등이다.

지원 대상자로 선정된 노동자가 15만원을 부담하면 경기도가 25만원을 추가로 지원, 총 40만원 상당의 '적립금'을 형성해 이를 휴가 경비로 사용하는 방식이다.

대상자들은 적립금 40만원 범위 내에서 오는 7월부터 12월까지 전용 온라인 몰에서 제휴 패키지 상품, 숙박권, 입장권 등 국내 여행과 관련된 각종 상품을 구매할 수 있다.

특히 지역 관광경기 활성화 차원에서 도내 박물관, 미술관, 공연, 전시, 지역행사, 맛집 등 경기도의 특색 있는 문화예술 콘텐츠를 중심으로 개발한 '경기도형 문화여가상품'을 판매할 계획이다.

사업 참여 희망 노동자는 오는 10일부터 30일까지 경기문화재단 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 이후 추첨을 통해 1600명을 지원 대상으로 최종 선정한다.

류광열 도 노동국장은 "이 사업은 비교적 휴가여건이 열악한 비정규직과 특수고용 노동자들의 여가문화생활 보장과 삶의 질 개선을 도모하는 데 목적을 뒀다"며 "앞으로도 노동과 휴식이 균형을 이룰 수 있는 여건이 보장되도록 다양한 사업과 정책을 발굴해 나갈 것"이라고 밝혔다.

기타 사업에 대한 자세한 사항은 경기문화재단 홈페이지(www.ggcf.kr)를 참고하거나 전화(031-853-8188, 8189)로 문의하면 된다.

