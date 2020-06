이동진 도봉구청장 ‘기후위기비상선언’ 선포식 참석

이 구청장, 6월5일 ‘대한민국 기초지방정부 기후위기비상선언’ 선포식 참석... 기후위기 비상상황에 대응하기 위한 국가와 지방정부의 적극적 협력 촉구· 지속가능발전을 위한 공공의 책무와 사회구성원 모두의 실천 강조

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 5일 오후 3시30분 국회의원회관 대회의실에서 열리는 ‘대한민국 기초지방정부 기후위기비상선언 선포식’에 참석, 기후위기에 대응한 지방정부협의회의 협력과 다짐을 선언했다.

이번 선포식은 2021년 신기후체제(파리기후협약) 시행을 앞두고 국제사회에서 한국의 위상을 높이고, 기후위기 대응에 적극적으로 나설 수 있는 발판을 마련해야 하는 국제상황에서 기초지방정부가 선도적으로 기후위기에 대응하고 협력방안을 모색하는 계기를 마련하기 위해 개최됐다.

‘기후위기 대응을 위한 지방정부의 역할’을 주제로 전국시장군수구청장협의회, 기후위기대응·에너지전환지방정부협의회, 지속가능발전지방정부협의회, 이클레이 한국사무소가 공동주관, 열리는 이번 선포식은 국회의원과 환경부, 30여개 지방정부의 시장·군수·구청장 및 공무원 등이 참석했다.

아울러 200여개의 기초지방정부에서 선언문에 동의하는 서명을 했다.

이날 선포식은 ▲지방정부협의회의 협력과 다짐 선언 ▲지방정부의 기후위기비상선언 의미 ▲1.5℃를 위한 정세전망 ‘기후위기 대응과 그린뉴딜’ ▲선언문 선포식 ▲기념촬영 등으로 진행됐다.

아울러 기초 지방정부의 기후위기 대응을 위한 중앙정부의 제도적·경제적 지원방안 요청, 온실가스 배출량 감축과 적응계획 등 기후위기비상선언 이후 실행계획 지역 사례를 공유, 기후위기 대응과 그린-뉴딜 방향성 등에 대해 논의했다.

이동진 도봉구청장은 지방정부협의회의 협력과 다짐 선언을 통해 기후위기 비상상황에 있어 국가와 지방정부의 적극적 협력을 촉구, 지속가능발전을 위한 공공의 책무와 사회구성원 모두의 실천을 강조했다.

한편, 도봉구는 제3대 지속가능발전 지방정부협의회 회장도시로서 온실가스 배출량 감축, 도시 회복력 제고 등 기후변화대응에 동참하기 위해 앞서 2019년에 '글로벌 기후에너지 시장협약(GCoM)'에 가입한 바 있다.

특히, 올해 1월에는 UN대학으로부터 서울시 자치구 최초로 ‘UN대학 지속가능발전교육 거점도시(RCE)’ 인증을 획득하는 쾌거를 이루는 등 지속가능발전의 가치와 목표를 성공적으로 추진하고 있다.

