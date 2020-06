[아시아경제 강나훔 기자] 박병석 국회의장이 5일 복기왕 전 청와대 정무비서관을 의장 비서실장(차관급)으로 임명하는 등 의장실 주요 인사를 단행했다.

국회는 이날 박 의장이 비서실장에 복 전 비서관을 임명했다고 밝혔다. 복 비서실장은 제17대 국회의원과 민선 5, 6기 아산시장을 역임했다. 지난해 1월부터 8월까지는 청와대 정무비서관으로 일했다.

의장 정무수석과 정책수석엔 최종길 전 국회부의장 비서실장, 이용수 전 보좌관이 각각 임명됐다. 공보수석은 한민수 전 국회대변인이 맡게됐다.

한편, 박 의장은 국회 사무총장(장관급)에 김영춘 전 더불어민주당 의원을 내정한 것으로 알려진다. 김 전 의원은 지난 21대 총선 때 자신의 지역구인 부산 진구갑에 출마했으나 서병수 미래통합당 의원에게 패했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr