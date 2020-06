노사발전재단 광주, 동구청과 생애경력설계서비스 지원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 노사발전재단 광주중장년일자리희망센터(소장 이명숙)는 광주광역시 동구 지역 중장년들의 인생 3모작 설계 지원을 위한 생애경력설계서비스를 지원하고 있다고 2일 밝혔다.

생애경력설계서비스는 나의생애 조망하기(3H)·직업역량 도출하기(3H)를 통해 삶의 가치 변화 확인 및 역량개발방법을 모색함으로써 앞으로의 인생을 설계할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

교육과정은 1차와 2차로 나눠 진행되며, 지난달 중순부터 1차과정을 진행, 완료했다.

2차과정은 오는 8일부터 22일까지 광주 동구청 3층 영상회의실에서 진행될 예정이다.

이를 위해 노사발전재단 광주중장년일자리희망센터는 동구청과 지역사회 중장년의 평생교육 참여, 생애경력설계, 재취업 지원을 위해 지난 2018년 11월 업무협약을 체결했으며, 매년 생애경력설계서비스를 지원하고 있다.

이명숙 광주센터 소장은 “100세 시대 평생현역을 준비하기 위해서는 반드시 40대 재직단계에서부터 경력을 관리하고, 미리 준비하는 것이 필요하다”며 “최근 코로나19로 인한 고용위기를 극복하는데 도움이 될 수 있도록 중장년 인생3모작 서비스를 확대 지원하겠다”고 말했다.

한편, 노사발전재단은 ▲노사상생을 위한 재정지원 및 교육사업 ▲일터혁신컨설팅 및 일문화개선 지원 ▲신중년의 인생3모작 지원 ▲노동분야 국제교류협력을 지원하는 공공기관이다.

노사발전재단 광주중장년일자리희망센터는 만40세 이상 중장년층 대상 생애경력설계서비스부터 퇴직예정근로자와 구직자를 위한 퇴직지원 프로그램과 재도약 프로그램, 신중년 인생3모작 패키지 등 신중년의 인생3모작을 위한 맞춤 서비스를 무료로 지원하고 있다.

