U+프로야구 앱, 야구 매거진·드라마 등 신규 콘텐츠 추가

또 실시간 중계 감상에 최적화된 기존 장점은 그대로 유지하면서 응원하는 구단의 경기 일정, 주요 선수, 인기 하이라이트 등을 한 눈에 확인할 수 있도록 앱 UX 디자인을 개선했다. 또 하단 '홈', '팀정보', '중계', '게임', 'MY 배너를 통해 메뉴를 통하지 않고 원하는 기능에 바로 접속할 수 있도록 이용 단계를 축소했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.