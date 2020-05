코로나19가 바꾼 생활가전 소비 지형도…홈플러스 "살림·게임 늘고, 외모 버렸다"

학생들의 온라인 개학 관련 제품 소비 증가는 더욱 두드러졌다. 노트북 매출은 전년 대비 40% 신장하며 6위에서 5위로 올라섰고, 태블릿PC 등 IT 기기는 177%의 매출신장률을 기록하며 30위에서 16위로 뛰었다. 키보드·마우스 매출은 50% 신장하며 27위에서 17위로, AV기기 매출은 3% 늘며 17위에서 15위로 올랐다.

홈플러스가 17일 올해 3~4월 홈플러스 가전 매출 분석 결과에 따르면 ‘집콕’ 문화와 위생에 대한 관심이 확산되면서 위생 및 주방가전, IT 기기 수요가 폭발적으로 증가한 반면 뷰티케어와 계절가전 매출은 상대적으로 감소한 것으로 나타났다.